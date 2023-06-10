В Херсоне оккупанты обстреляли волонтеров, которые помогали людям, есть раненые – ОВА

Российские войска утром 10 июня обстреляли Херсон. В результате обстрела ранены волонтеры, которые помогали людям, пострадавшим от подтопления.

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Двое пострадавших мужчин 52 и 25 лет госпитализированы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, – ранены волонтеры. Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления. Их доставили в больницу, сейчас медики оказывают раненым необходимую помощь" , – написал он.

По данным, обнародованным Офисом генерального прокурора, обстрел Херсона российские террористы произвели около 10:20.

"10 июня 2023 года около 10:20 во время проведения эвакуационных мероприятий российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате травмированы двое волонтеров, им оказана медицинская помощь. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов, включая Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием о том, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.