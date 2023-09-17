В Херсонской области тракторист подорвался на мине и погиб, еще один ранен

В Херсонской области на мине подорвался тракторист, работавший в поле. 45-летний мужчина получил тяжелые травмы и ожоги ІІІ степени, по дороге в больницу он скончался.

Также пострадал 26-летний агроном, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Подробности рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он сообщил, что 17 сентября в Бериславском районе в результате подрыва трактора на российской мине пострадали двое мужчин, один из них погиб.

"Во время полевых работ трактор наехал на российскую мину. В результате взрыва 45-летний мужчина получил многочисленные травмы. У него осколочное ранение головы, правого глаза, тупая травма живота, повреждение грудной клетки, осколками поражены конечности. Также ожоги III степени. В тяжелом состоянии его госпитализировали. К сожалению, по дороге в больницу мужчина умер", – отметил Прокудин.

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Второй мужчина, местный житель 26 лет, получил многочисленные травмы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"В очередной раз обращаюсь к жителям региона. Пока поля не проверят саперы – не приступайте к работе. Позаботьтесь о своей безопасности", – призвал начальник Херсонской ОВА.

По данным Херсонской областной прокуратуры, трагедия произошла вблизи села Максима Горького Новорайской громады. Кроме тракториста ранения и травматические повреждения получил агроном, который находился вблизи места наезда трактора на мину.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее в Херсонской области на российской мине подорвались три взрывотехника. Они выжили, но получили ранения. Пострадавшими оказались саперы организации The HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием.

Состояние одного из пострадавших, 24-летнего мужчины, получившего серьезные ранения головы и шеи, медики оценивали как тяжелое. Его коллеги, 31-летний и 32-летний взрывотехники, получили осколочные ранения.