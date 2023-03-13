В Херсонской области усилили комендантский час: ограничения начнут действовать с 17:00

На территории Херсонской области вводится новый комендантский час. С 13 по 17 марта включительно гражданским лицам запрещено находится на улице в период с 17:00 до 06:30.

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Такое решение принято с связи с возможным пребыванием на территории Херсона диверсионных групп врага. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, такие меры необходимы для того, чтобы при проведении контрдиверсионных мер не допустить жертв среди мироного населения.

"Поступила информация о возможном пребывании на территории Херсона диверсионных групп врага. С целью недопущения жертв среди гражданского населения при проведении контрдиверсионных мер, в области буде действовать новый комендантский час. С 13 по 17 марта включительно комендантский час будет действовать с 17:00 до 06:30", – сказал Прокудин.

Также руководитель области призвал местных жителей с серьезностью отнестись к сложившейся ситуации. Кроме того, всех, кто планировал выехать за пределы региона, призвали сделать это в кратчайшие сроки.

"Всем, кому нужно сегодня выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно. В дальнейшем планировать свое время пребывания на территории города и области. Прошу с пониманием и всей серьезностью отнестись к сложившейся ситуации", – добавил глава ОВА.

Напомним, российские войска снова обстреляли Херсон 11 марта. Обломки вражеских снарядов травмировали не менее двух мирных жителей. Три человека погибли на месте.

Ранее сообщалось, что защитники Украины пытаются отодвинуть войска РФ хотя бы на 20 км от среза воды на Херсонщине, чтобы уменьшить количество вражеских обстрелов. Сейчас противник размещает вооружение даже среди домов местных жителей на захваченных территориях области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсонской области. Днем 13 марта в одном из населенных пунктов региона путинские войска атаковали бригаду энергетиков.