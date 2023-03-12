ВСУ пытаются отбросить окупантов хотя бы на 20 км от воды на Херсонщине, – Гуменюк

Защитники Украины пытаются отодвинуть войска РФ хотя бы на 20 км от среза воды на Херсонщине, чтобы уменьшить количество вражеских обстрелов. Сейчас противник размещает вооружение даже среди домов местных жителей на захваченных территориях области.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она пояснила, что позиции оккупантов могут разворачиваться там, откуда их оружие достает до правого берега.

"Силы обороны работают, чтобы выбить их из полосы хотя бы 20 км от среза воды, чтобы эти обстрелы прекратить или критически снизить. Тем не менее враг пытается выискивать способы расположения вооружения даже среди домов местных жителей на временно оккупированном левобережье", – рассказала Гуменюк.

Она добавила, что враг обстреливает Херсонщину с целью устрашения населения.

"Обстреливая из минометов те же Олешки, они выдают это за обратную работу Сил обороны в противовес тем обстрелам, которые сделали сами", – сказала Гуменюк.

По ее словам, работа украинских защитников по РСЗО и артиллерийским установкам врага имеет свои результаты. Однако пока безопасность на Херсонщине ВСУ гарантировать не могут, поэтому жителям правобережья необходимо эвакуироваться из зоны обстрелов или обустраивать и использовать укрытия.

По данным Херсонской областной военной администрации, в течение суток 11 марта оккупанты совершили 29 обстрелов области, выпустив 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Херсон подвергся трем обстрелам. Вследствие атак три человека погибли, еще три ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ оценили угрозу высадки ДРГ в акватории Херсона. Военные отметили, что по всей контролируемой территории есть наблюдательные посты, а само побережье заминировано.