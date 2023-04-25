В Херсонской области запретили передвижение всех плавсредств, кроме Сил обороны

В Херсонской области запретили выход и пребывание судов и других плавательных средств на водных объектах. Власти приняли данное решения в целях обеспечения безопасности местных жителей.

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Об этом стало известно из Telegram-канала Херсонской ОВА. Запрет распространяется на все возможные виды плавсредств гражданского населения.

Данное решение было принято для того, чтобы гарантировать безопасность граждан, которые пользуются водными объектами, а также обезопасить судоходство от возможных диверсий и террористических угроз в украинских внутренних водах.

Запрет распространяется на все типы плавсредств, включая спортивные, рыболовные и развлекательные суда. Исключением являются только суда Сил обороны Украины и специалистов, занятые охраной водных биоресурсов

Соответствующий совместный приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессорка Россия ежедневно обстреливает освобожденный от оккупантов Херсон. Так, захватчики снова ударили по городу. В частности, россияне обстреляли Херсон из минометов. В результате атаки погиб 80-летний мужчина.

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