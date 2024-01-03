На Хмельнитчине мужчина, ограбивший бар, отказался от мобилизации 'из-за веры': как наказали

На Хмельнитчине мужчина, предпринявший попытку ограбления бара и трижды уклонявшийся от мобилизации, был приговорен к трем годам лишения свободы. В суде он заявлял, что не может служить в армии по религиозным убеждениям.

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Об этом говорится в приговоре Полонского районного суда Хмельницкой области. Так, 4 августа 2023 года, в состоянии алкогольного опьянения, он попытался ограбить бар, однако сработала сигнализация и прибыли правоохранители. В тот же день он был признан годным к военной службе.

В сентябре мужчине из Хмельнитчины вручили повестку в ТЦК и СП, но он уклонился. Позже ему выдали еще одну повестку, но он снова не появился в военкомате. Всего он получил три повестки и продолжал уклоняться от мобилизации.

В суде он признал свою вину, утверждая, что вошел в бар после ссоры с девушкой и хотел поесть. Отказался от мобилизации, ссылаясь на свои религиозные убеждения, что не разрешают ему убивать людей.

В то же время религиозная организация "Свидетели Иеговы" сообщила суду, что подозреваемый еще с 2015 года не является их прихожанином.

Суд признал мужчину виновным за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации по статьям 162 и 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам заключения. После вынесения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Черкассах вынесли приговор мужчине, который получил повестку, однако принял решение не являться в ТЦК. Во время суда он объяснял свое отсутствие из-за болезни сына и своего состояния здоровья.

Напомним, что ранее представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире OBOZ.UA пояснил, что сотрудники ТЦК имеют право раздавать повестки во всех общественных местах.

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