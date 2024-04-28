В Хмельницкой области мужчина заявил, что не явился в ТЦК 'из-за похмелья': какое решение принял суд

Красиловский районный суд Хмельницкой области приговорил к году испытательного срока мужчину, который не явился в ТЦК после получения боевой повестки. Фигурант объяснил, что не смог этого сделать из-за "сильного похмелья".

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Отмечается, что военно-врачебная комиссия признала фигуранта пригодным к военной службе.

Накануне визита в ТЦК по боевой повестке, который должен был состояться 5 июля 2023 года, мужчина напился, а на следующий день страдал от похмелья, поэтому не явился по вызову и не сообщил об этом. На суде мужчина раскаялся и сообщил, что готов служить и защищать страну.

Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины фигуранта освободили от отбывания наказания с испытанием, установив ему испытательный срок продолжительностью 1 год.

Напомним, на Закарпатье мужчина, получивший повестку и письменно отказавшийся от мобилизации, получил три года тюрьмы. Он объяснил, что уклонился из-за того, что содержит мать, и раскаялся в содеянном.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Черкасщине суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Строгое наказание он получил за отказ получать повестку.

– Военнообязанный из Черкасской области получил три года лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Обвиняемый назвал "рабством" службу по контракту, а еще говорил, что ему "не за что воевать на Донбассе".

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