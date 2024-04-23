Отказался получать повестку: в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и был приговорен к трем годам тюрьмы

В Черкасской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Суровое наказание он получил за отказ получать повестку.

Обвиняемый был годен к военной службе и отсрочки от призыва по мобилизации не получал. Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

Прокурор в суде доказал, что мужчина по результатам прохождения военно-врачебной комиссии был признан пригодным для прохождения военной службы. Также сторона обвинения отметила, что отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации фигурант не получал.

В ходе судебного расследования стало известно, что, находясь в помещении одного из отделов Черкасского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, мужчина отказался получать повестку от уполномоченного лица. После этого он был надлежащим образом уведомлен о последствиях невыполнения обязательства.

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за неявку без достаточных оснований для отправки в воинскую часть для прохождения службы, мужчина не явился в определенное время в военкомат.

Суд принял во внимание доводы обвиняемого и прокурора и признал мужчину виновным в инкриминируемом ему уголовном преступлении. Обвиняемый взят под стражу из зала суда.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ военнообязанным гражданам Украины был ограничен выезд из страны. Однако несмотря на это многие пытаются незаконными путями покинуть пределы государства. Ежедневно украинские пограничники задерживают на пунктах пропуска до 10 уклонистов.

Ранее сообщалось, что в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут вручать гражданам не только повестки, но и требования. Этот документ фактически является "предупреждением", после которого ТЦК может обратиться в суд для ограничения уклониста в праве управления транспортным средством.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине власти будут стимулировать мужчин идти на фронт, путем введения новых наказаний за уклонение от мобилизации. Кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

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