В Хмельницкой области во время воздушной тревоги слышали взрывы: сработала ПВО

В Хмельницкой области утром 15 сентября прогремели взрывы. Сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Жителей региона призвали оставаться в укрытиях.

"Хмельницкая область – работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – отмечено в сообщении.

Работу ПВО подтвердили и в Хмельницкой областной военной администрации.

"В области был слышен взрыв. Работает ПВО. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в укрытиях!" – отметил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в 06:55.

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