После взрыва в небо поднялся 'красный гриб': в результате удара РФ по Хмельнитчине повреждена Меджибожская крепость. Фото и видео

В результате одной из последних атак российских террористических войск на Хмельнитчину был поврежден памятник фортификационной архитектуры XVI века Меджибожская крепость в одноименном населенном пункте. Она осталась без окон и дверей, повреждена кровля.

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Во время атаки "Шахедами" на территории замка находились более 300 студентов со всех уголков Украины, но они успели спуститься в укрытие. После нападения террористов за медицинской помощью обратились 8 человек, говорится в сюжете "Факты" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Директор государственного историко-культурного заповедника Олег Погорелец рассказал, что устранять повреждения, причиненные крепости россиянами, придется с помощью реставраторов.

"Прежде всего – это наша дверь, которая является исторический. Сделана она фигурной, и понятно, что простой мастер этого не сделает", – отметил он.

В общем, как рассказали жители села, в результате состоявшейся 19 августа атаки практически каждый дом оказался поврежденным. Взрывной волной снесло окна и кровли домов.

"Стоим на пороге и здесь взрыв, такой "красный гриб". Потом слышу, что окна посыпались, шифер упал", – вспомнила местная жительница.

Меджибожская крепость – памятник фортификационной архитектуры XVI века, внесенный в Государственный реестр национального культурного достояния Украины. Достопримечательностями архитектуры национального значения, входящими в состав Меджибижского замка и состоящими на государственном учете, являются дворцовый комплекс, церковь святого Николая, прясла муров и башни.

Напомним, 19 августа российская оккупационная армия массированно обстреляла территорию Хмельницкой области. В результате атаки в нескольких селах взрывной волной повреждены 30 домов, в 32 – выбиты окна и двери, пострадали 2 человека, которые получили ранения обломками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на рассвете 22 августа войска страны-агрессора России нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Там раздался громкий взрыв, известно об одном пострадавшем, повреждении десятков домов и линии электропередач;

– 21 августа россияне атаковали ударными дронами север Украины. Один из "шахедов" попал в гражданский объект в одном из пограничных городов Черниговской области.