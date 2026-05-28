В Хмельницкой области взорвался боеприпас дрона-перехватчика, погибли военные: что известно

В Хмельницкой области во время отражения российской атаки погибли двое военнослужащих, еще один получил ранения в результате взрыва боеприпаса дрона-перехватчика. Трагедия произошла в Каменец-Подольском районе во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщила пресс-секретарь Территориального управления ГБР в городе Хмельницком Екатерина Герасимук в комментарии "Укринформу". По ее словам, правоохранители уже начали досудебное расследование по факту гибели военных во время отражения российской атаки.

Что известно о взрыве

По предварительной информации,инцидент произошел 27 мая около 11:15 в одном из сел Дунаевецкой территориальной общины.

"Во время попытки отражения атаки военными беспилотных систем, на месте выполнения боевой задачи взорвался боеприпас дрона-перехватчика", – рассказала Герасимук.

В результате взрыва двое военных погибли на месте. Еще одного мужчину госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи изъяли технику

Работники ГБР проводят следственные действия и устанавливают причины детонации боеприпаса.

По словам пресс-секретаря, правоохранители уже изъяли пульты управления и средства коммуникации для проведения соответствующих экспертиз.

"Следователи изъяли пульты управления и средства коммуникации для проведения соответствующих экспертиз и будут устанавливать причины внезапной детонации взрывоопасного предмета", – добавила она.

Какую статью инкриминируют

Предварительно уголовное производство открыли по части 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее гибель нескольких лиц или иные тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до 12 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Хмельницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

