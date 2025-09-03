В Хмельницком в результате вражеской атаки погиб мужчина

В результате российского массированного обстрела 3 сентября в Хмельницком погиб гражданский. Это мужчина 45 лет, который во время утренней атаки находился на месте одного из ударов.

Об этом заявил председатель ОГА (ОГА) Сергей Тюрин. "Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака", – сообщил чиновник и передал родным и близким жертвы свои соболезнования.

Как уточнил Тюрин, личность погибшего уже установлена, это местный житель 1980 года рождения.

Известно, что гражданский был на территории гаражного кооператива, где произошли разрушения и пожар; утром он вышел на работу, после чего связь с ним оборвалась. Начальник областной военной администрации ранее сообщал об этом, информируя о поисках пропавшего.

Подробности о последствиях вражеского обстрела

Мэр Александр Симчишин заявлял, что в Хмельницком среди поврежденного:

– частные гаражи и машины;

– более 50 окон в учебном заведении (из-за чего оно будет работать в дистанционном формате);

– более 100 окон в жилых домах;

– территория коммунального предприятия и коммунальная инфраструктура.

В четырех населенных пунктах области есть проблемы со светом из-за падения обломков на линию электропередачи. Без электроэнергии были около 400 абонентов. Энергетики обещали подать напряжение в течение трех часов.

Тюрин уточнил: на территории области противовоздушная оборона сбила две ракеты и три дрона-камикадзе, еще один БПЛА локально потерян.

Как ранее писал OBOZ.UA, ночью и утром 3 сентября войска РФ применили 526 средств воздушного нападения: 502 "Шахеда" и беспилотника-имитатора, 16 крылатых ракет "Калибр" и 8 крылатых ракет Х-101. Силами противовоздушной обороны Украины уничтожена 451 цель.

Согласно отчету Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 3 ракет и 69 дронов на 14 локациях, падение сбитых (обломки) – на 14.

