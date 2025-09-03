Оккупанты атаковали Украину десятками ракет и сотнями дронов: силы ПВО сбили 451 цель

Российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину атаками. В ночь на 3 сентября и под утром захватчики в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе и ракеты.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 451 цель. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В общем, при ударе радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения: 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма; 16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря; 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушная цель: 430 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов; 14 крылатых ракет Калибр; 7 крылатых ракет Х-101. Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Городской голова Луцка Игорь Полищук заявил, что город в очередной раз оказался под обстрелом. По его словам, враг использовал значительное количество БПЛА. В результате атаки в Луцке сгорело 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одно хозяйственное сооружение повреждено обломками. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль.

Оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Путинские войска атаковали регион крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Целью вражеской атаки стал объект инфраструктуры.

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 12 дронов-камикадзе. Также активно работали силы ПВО в Ривненской области. Благодаря профессиональным действиям военных в регионе удалось обезвредить немало вражеских целей.

В Хмельницкой области в результате ночной атаки выбиты и повреждены более 50 окон в учебном заведении, поэтому 3 сентября заведение будет работать в дистанционном формате. Также в областном центре выбиты и повреждены более 100 окон в жилых домах, есть повреждения на территории коммунального предприятия, уничтожены и повреждены частные гаражи и автомобили, нежилые помещения.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что ночью враг запустил в направлении Львова около 15 беспилотников. К счастью, обошлось без пострадавших. В городе частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже был ликвидирован. Районные администрации дополнительно обследуют город.

В Киевской области воздушная тревога продолжалась всю ночь. Дольше всего в Вышгородском районе – почти 13 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели, пострадавших среди населения нет.

В Вышгороде в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание между многоквартирными жилыми домами. Пожар оперативно ликвидирован. Повреждено остекление 28 квартир, один автомобиль. Еще одно авто полностью выгорело. Также повреждено остекление детского сада.

Напомним, 3 сентября российские войска атаковали дронами Знаменскую громаду на Кировоградщине, под ударом оказались объекты АО "Укрзалізниця". Известно о пяти травмированных, повреждены жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме атаки "Шахедов" страна-агрессор этой ночью подняла в воздух борты стратегической авиации. Тревога распространилась почти на все области Украины.

