В иранских дронах Shahed обнаружили польские комплектующие: дело всколыхнуло Варшаву

В иранских дронах-камикадзе Shahed-136 были обнаружены детали, изготовленные в польской Познани. Это дело всколыхнуло Варшаву, поэтому в Польше начато расследование.

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Об этом сообщает Radio Zet. Журналисты выяснили, что компания Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan, принадлежащая государственному Агентству промышленного развития, продала топливные насосы компании Iran Motorsazan, производящей сельскохозяйственные тракторы.

Однако эти детали попали на иранские заводы, где производят военные дроны для России.

Отмечается, что прокуратура расследует этот вопрос с 2022 года, но информация стала известна только сейчас.

"Как до этого дошло? Продажа любой ценой, я думаю, и попытка найти рынки сбыта. Эта компания из того, что я проверил, продает очень широко, я думаю, в 190 странах мира", – прокомментировал ситуацию глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк Камыш.

Он пообещал тщательно проверить контракты со странами, поддерживающими Россию, отметив, что эта ситуация негативно влияет на имидж Польши и польско-украинские отношения.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк назвал этот случай "совершенно шокирующим". Он добавил, что расследование провело Агентство внутренней безопасности, и прокуратура обязательно предъявит обвинения и будет отчитываться о ходе расследования.

"Прокуратура проводит разбирательство по факту экспорта из Польши продукции, произведенной на предприятии Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan, которая является продукцией двойного назначения, без разрешения министра развития и технологий, требуемых по закону", – сказал он.

Тогдашнему генеральному директору компании предъявили обвинение в продаже продукции стратегического значения без соответствующего разрешения, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Федеральная прокуратура Германии объявила двум гражданам ФРГ и РФ обвинение в нарушении санкций из-за продажи в Россию электроники. Речь идет об оборудовании, используемом в беспилотниках "Орлан-10".

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