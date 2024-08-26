В ISW объяснили, почему в России обеспокоились из-за ареста Дурова и какие последствия это может иметь

В России разволновались из-за ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Оккупанты полагаются на этот мессенджер как основную альтернативу специальной связи для организации операций в Украине, поэтому призвали российское военное командование создать адекватную официальную систему связи.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Российские войска на протяжении всей войны испытали большие трудности с эффективной связью.

Отмечается, что Z-блогеры ранее описывали официальные системы связи как чрезмерно централизованные, что препятствует российским огневым операциям. Недавно российские силы не смогли создать адекватные командные и контрольные структуры для поддержки наступления на севере Харьковской области и обороны Курской области.

Как писали российские военные блогеры, оккупанты в значительной степени компенсировали эту нехватку адекватной официальной связи, полагаясь на свои незащищенные персональные устройства и мессенджер Telegram. В то же время, Кремль пытался временно криминализировать использование этих устройств российскими войсками, не предлагая значимой альтернативы.

"Внезапная неопределенность по поводу дальнейшей способности Telegram работать в России и любые сбои в работе Telegram, вероятно, повлияют на российские операции на передовой, а если они будут полностью заблокированы, ухудшат эти операции в ближайшей перспективе", – считают в ISW.

Аналитики предположили, что российские военные пользователи Telegram в любом случае могут начать переход с мессенджера из-за опасений, что система будет скомпрометирована, пока Дуров находится под арестом. Кроме того, российские военные могут начать отсоединяться от коммуникаций Telegram, даже если арест основателя якобы фактически не повлияет на работу программы, отметили в аналитике.

Напомним, после задержания Дурова 24 августа российские власти, военкоры и СМИ в один голос заговорили о несправедливости задержания программиста. Они опасаются того, что французские следователи достигнут своего и получат доступ к Telegram.

Как оказалось, популярный мессенджер глубоко вовлечен в управление войсками РФ, в том числе вторгшимися в Украину. Чаты в Telegram многие оккупанты используют как основной способ связи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Разработчика и владельца мессенджера Telegram, 39-летнего Павла Дурова, арестовали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Его задержали из-за "отказа сотрудничества с правоохранительными органами" и обвинили в таких многочисленных преступлениях, как терроризм, наркоторговля, мошенничество, отмывание денег, получение ворованных вещей, детский уголовный контент и т.д.

– Дуров считается российским программистом, но заявляет, что имеет украинские корни. Также интересно, что Дуров разделяет политические предпочтения нашего президента Владимира Зеленского. Оба заявляли, что имеют чисто либертарианские взгляды.

– Компания Telegram заранее разработала план действий на случай задержания своего основателя Павла Дурова. Согласно этой стратегии совет разработчиков Telegram должен принять все необходимые меры для обеспечения непрерывной работы сервиса.

– Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПИ СНБО) Андрей Коваленко предположил, что Дуров в Баку мог искать встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, но получил отказ. Теперь у РФ паника из-за того, что мессенджер может оказаться "под контролем Запада".

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