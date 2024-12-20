В ISW оценили, что стоит за заявлениями Путина по Украине на прямой линии и пойдет ли Россия на мирные переговоры

Российский диктатор Владимир Путин 19 декабря провел ежегодную телевизионную пресс-конференцию "Прямая линия", во время которой много говорил о войне в Украине. Он заявил, что "вынужден" был начать полномасштабное вторжение, потому что Украина якобы отказалась выполнять Минские соглашения, и что Россия должна сделать это раньше, чем в феврале 2022-го.

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Также Путин снова повторил озвученные ранее ультимативные требования, от выполнения которых Киевом зависит, согласится ли РФ на начало мирных переговоров "без условий", однако "реалии на земле" показывают, что Украина способна остановить российские войска и вернуть оккупированные украинские земли. Об этом идет речь в новом анализе американского Института изучения войны (ISW).

Во время "Прямой линии" Путин заявил, что якобы был "вынужден" в феврале 2022 года начать полномасштабное вторжение в Украину. .Впрочем, по словам диктатора, сейчас он считает, что это решение нужно было принять раньше.

Аналитики добавляют, что Минские соглашения были чрезвычайно выгодны для РФ, ведь накладывали на Украину ряд ограничений, заставлявших Киев отказываться от ключевых элементов суверенитета государства. С другой стороны, для российских гибридных войск они создавали все условия, чтобы продолжать оккупацию украинской территории. Россия же согласно "минским" вообще не должна была придерживаться каких-либо обязательств, ведь фигурировала как якобы нейтральный посредник.

Гибридные российские войска постоянно нарушали установленный Минскими соглашениями режим прекращения огня, однако формально они фигурировали в документе как "независимые" от Москвы вооруженные формирования. Это давало Путину возможность требовать от Украины выполнения обязательств, даже если гибридные российские войска по прямым приказам из Москвы их нарушали.

"Вторые Минские соглашения не требовали от России вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Украины, и Россия использовала позиции на оккупированных территориях в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения в 2022 году", – говорится в аналитическом материале.

Начало уже открытой полномасштабной агрессии Путин "объяснил" тем, что Украина якобы отказалась придерживаться "минских", поэтому он был "вынужден" нарушить режим "прекращения огня. Когда его спросили, изменил ли бы он свое решение, если бы мог это сделать, диктатор заявил , что должен был его принять раньше.

Относительно вероятности начала мирных переговоров, Путин вновь повторил, что эти переговоры должны базироваться на тех условиях, которые он выдвигал перед вторжением и позже, когда у России были самые большие территориальные достижения – несмотря на то, что украинские войска не допустили врага в Киев и освободили значительную часть оккупированных Россией в первые недели полномасштабного вторжения территорий.

"Путин во время "Прямой линии" заявил, что готов вести переговоры с Украиной без предварительных условий, что любые переговоры должны базироваться на том, о чем Россия и Украина договорились во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, когда российские войска наступали на Киев, а также на востоке и юге страны, а также размышлял о "реалиях, которые сегодня складываются на земле", – пересказали заявления диктатора в ISW.

Также Путин заявил, что требования, которые он озвучил в июне этого года, остаются актуальными. Тогда он требовал вывода украинских войск со всей территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей до того, как Москва согласится на начало мирных переговоров или прекращение огня.

Аналитики напомнили, что в проекте договора, который появился во время переговоров Украины и России в Стамбуле в марте 2022 года, содержались требования постоянного нейтралитета Украины, отказ от ее намерений вступить в НАТО. Также накладывались ограничения на украинское войско, очень похожие на те, что Версальский мирный договор наложил на Германию после Первой мировой войны: численность украинской армия ограничивалась 85 тысячами воинов.

"Требования России в Стамбуле были, в основном, более подробными версиями требований, которые Путин выдвинул за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, включая "демилитаризацию" и нейтралитет Украины", – отметили в ISW.

Аналитики добавили: то, что Путин не отступает от требований, которые пытался навязать Украине тогда, когда считал, что боевые действия будут продолжаться несколько дней, а его войска находились на подступах к Киеву, свидетельствует, что он уверен, что Россия способна нанести военное поражение Украине – несмотря на огромные неудачи, которые российская армия терпит на протяжении всего этого времени.

Однако ситуация с тех пор изменилась, добавляют в ISW. Украина наносит эффективные удары по российским войскам, после переговоров в Стамбуле армию государства-агрессора отбросили от Киева, Харькова, от нее были освобождены Херсон и другие значительные территории.

"Официальные особы Кремля неоднократно ссылались на концепцию "реалий на земле" в контексте российских достижений на поле боя, но реалии на местах отражают продемонстрированную Украиной способность остановить российский прогресс и вернуть его назад", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили, почему Кремль не хочет признавать вовлечение солдат КНДР в бои на Курщине. Российские СМИ регулярно подвергают сомнению сообщения Запада о том, что северокорейские войска действуют в этом районе.

Такое упорное отрицание может быть связано с тем, что Кремль пытается создать у общества РФ мнение о высоком уровне вербовки россиян в армию.