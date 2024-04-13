В ISW оценили способность РФ создать преимущество благодаря ракетам Х-69

Российская террористическая армия начала атаковать Украину новыми авиационными крылатыми ракетами Х-69. Способность РФ производить эти ракеты напрямую зависит от способности закупать критически важные компоненты.

В то же время уже сейчас можно говорить, что ракета Х-69 имеет ряд преимуществ по сравнению с более старой Х-59. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По предварительным данным, в течение 2023 года агрессор применял ракеты Х-69 в единичных случаях. В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ майор Илья Евлаш подтвердил, что 11 апреля российские войска использовали Х-69 для удара по критической инфраструктуре.

В ISW отметили, что российские войска запустили ракеты Х-69 с расстояния 400 километров, что превышает предыдущую расчетную дальность в 300 километров и 200-километровую дальность новейшего варианта Х-59МК2. Также аналитики подчеркнули, что оккупанты могут запускать ракеты с более многочисленных тактических самолетов Су-34 и Су-35, а не только со стратегических бомбардировщиков.

Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что россияне производят ракеты Х-69 внутри страны, но их способность производить ракеты зависит от способности закупать критически важные компоненты. В то же время аналитики уверены, что агрессор вряд ли сможет производить эти ракеты со значительно большей скоростью или в больших количествах, чем другие виды вооружения отечественного производства.

Напомним, России удалось полностью разрушить Трипольскую ТЭС в Киевской области. По ней РФ ударила новейшими ракетами Х-69, эксперты заявили, что они "хуже "Кинжала", ведь эти ракеты способны лететь на сверхнизкой высоте в 20 м, что делает их обнаружение и уничтожение сверхсложной задачей.

Ранее в Воздушных силах заявили, что с Х-69 может справиться система Patriot, поражающая и более сложные цели. Однако представитель Воздушных сил отметил, что Х-69 является новой ракетой для украинских сил ПВО.