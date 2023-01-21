В ISW сказали, зачем оккупанты установили систем ПВО на крышах Москвы

Оккупанты начали активно устанавливать системы противовоздушной обороны на крышах столицы страны-агрессора РФ – Москвы. Таким образом Кремль активизирует свои усилия, чтобы представить российское вторжение в Украину как экзистенциальную войну.

Видео дня

Следовательно, командование РФ пытается создать в российском обществе информационные условия для затяжной войны в Украине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В последние дни российские источники и социальные сети распространили изображения, на которых видно, как оккупанты устанавливают системы ПВО на крыше здания минобороны России в Москве и других местах вблизи города. Путинские пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался комментировать снимки, а депутат Госдумы Евгений Лебедев назвал их фейком.

В то же время некоторые российские пропагандистские блогеры отреагировали на эти изображения с удовлетворением, мол, "москвичи наконец-то узнают, что Россия вовлечена в тяжелую войну в Украине".

Аналитики отметили, что, развернув системы ПВО в Москве, Кремля хочет создать подстрекательские образы, изображающие войну как более опасную для российской общественности. Однако в ISW считают маловероятным, что Украина нацелится на Москву.

Таким образом размещение ПВО на крыше здания минобороны РФ может говорить о попытках поддержать усиление информационных операций по подготовке российского внутреннего информационного пространства к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам.

Напомним, Россия установила в центре Москвы ЗРГК "Панцирь" на крышах административных зданий.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве установили ЗРГК "Панцирь-С1" на крышах минобороны и офисного центра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!