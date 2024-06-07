В ISW указали на нюанс с использованием F-16 на войне в Украине

Западные партнеры планируют передать Украине более 60 истребителей F-16 летом 2024 года. Однако применять эти самолеты Украина сможет ограниченно.

Причина заключается в том, что западные партнеры на данный момент обучают слишком мало украинских пилотов: подготовка летчиков для полной эскадрильи ориентировочно завершится только в конце 2025-го. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили о том, что, по данным издания Politico, уже летом текущего года Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить в Украину более 60 истребителей F-16. Однако здесь возникает другая проблема: нехватка пилотов для этих самолетов.

В том же материале Politico процитировало официальных лиц и законодателей США, Украины и Европы, заявивших, что в Штатах и Дании, а также в Румынии учебные заведения для пилотов F-16 имеют ограниченные возможности для подготовки украинских пилотов.

Так, Национальная гвардия США планирует обучить всего 12 украинских пилотов до конца сентября 2024 года. Учебный центр в Дании обучает еще восемь украинских пилотов, однако это заведение уже в ноябре этого года прекратит работу. Учебная база в Румынии до сих пор не заработала.

При этом для полной эскадрильи из 20 самолетов требуется 40 пилотов. Так что, приходят к выводу собеседники Politico, если ситуация не изменится, необходимое количество подготовленных летчиков Украина получит только в конце 2025 года.

"Украина не сможет использовать все предоставленные Западом самолеты настолько эффективно, насколько это возможно, пока необходимое количество украинских пилотов не закончили обучение", – отметили в ISW.

Впрочем, предпосылки для эффективного применения западных истребителей достаточным количеством пилотов не исчерпываются.

Некоторые западные партнеры считают, что Украина имеет право применять F-16 для ударов по целям на территории РФ. Однако, кроме разрешений от партнеров для поражения этих целей, украинским силам также необходимо усилить способность уничтожать средства ПВО в России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, паритета в воздухе с Россией наше государство смогло бы достичь при условии получения 120-130 передовых истребителей. В то же время, РФ получила от Запада настоящий подарок: преимущество агрессору обеспечивают еще и наложенные западными партнерами ограничения, запрещающие Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям в России. Снятие этих ограничений помогло бы Украине выбивать российскую ПВО в пограничье РФ.

"Украина может установить условия для того, чтобы украинская авиация действовала в воздушной зоне для поддержки украинских наземных операций, если Украина сможет в достаточной степени уничтожить российские средства противовоздушной обороны в России, используя западные возможности для нанесения ударов большой дальности, получить достаточный кадровый состав пилотов, способных управлять F-16 и получить своевременную доставку и достаточное количество планеров F-16", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для нанесения ударов по территории России. На заявление молниеносно отреагировали в Москве. Там снова принялись угрожать. В частности, член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил о праве РФ сбивать эти самолеты, если они постараются атаковать территорию страны-агрессора.