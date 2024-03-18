'В итоге 8 человек в плен попали': оккупанты жалуются на пьянство в армии РФ. Перехват

Военный оккупационной российской армии пожаловался на постоянное пьянство в подразделениях захватчиков и высказал недовольство командованием. По его словам, бойцы бригады "Азов" захватили в плен восемь оккупантов.

Это произошло, как раз в тот момент, когда россияне были пьяными. Перехват разговора военного страны-агрессора, которого отправили воевать в Украину, опубликовали в Главном управлении Минобороны в понедельник, 18 марта.

Оккупант пожаловался, что в российской армии солдаты постоянно употребляют алкогольные напитки, потому они не могут воевать. Также он сказал, что на позиции командование их отправило неожиданно и без подготовки. Командиры пугали наступлением ВСУ и говорили, что оккупантам придется идти на штурмы.

"Бегали, бл*ть от дрона-камикадзе... Нас короче наскоро собирали сюда...Понаговорили там ху*ни всякой: "Х*хлы там наступают, размотали, там никого не осталось. Вас всех сейчас на штурм, бл*ть!". Всякой ху*йни нап**дели... В итоге 8 человек "азовцы" в плен взяли. Они до такой степени пьяные были, что их разбудить не могли..." – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в перехвате, опубликованном ГУР, россиянка рассказала о бардаке в армии страны-агрессора, где оккупанты убивают и насилуют своих же сослуживцев. Один из российских военных даже не успел доехать на войну в Украине – его ликвидировали свои же в центре подготовки.

– Кроме того, при мобилизации в России применяют методы запугивания и принуждения. В частности, в Сочи россиянина, не желавшего служить, силой забрали в армию, запихнув в багажник.

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