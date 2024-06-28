В июле начнут тестировать онлайн-бронирование от мобилизации: кому будет доступно

Украинцы смогут получать бронь от мобилизации в течение всего суток. Для этого оформлять заявки нужно будет через портал "Дія". Тестировать функцию онлайн-бронирования от мобилизации начнут уже в июле.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире телемарафона в четверг, 27 июня. Он также рассказал, кому будет доступно онлайн-бронирование.

По словам главы Минцифры, сейчас новая услуга находится еще в разработке, но имеет уже высокий уровень готовности.

"Через некоторое время, я думаю, что в июле, в начале июля, будет идти в бета-тест", – отметил он.

Федоров также объяснил, кому прежде всего будет доступно онлайн-бронирование от мобилизации.

По его словам, поначалу эту услугу начнут тестировать на критических предприятиях. И только после того, как все процессы будут отработаны, онлайн-бронирование станет доступна всем предприятиям и компаниям.

Министр описал, как будет происходить бронирование украинцев от мобилизации через "Действие".

"Есть предприятия, которые попали в критические, это отдельный реестр фактически. После этого компании авторизуются на портале "Дія" и система автоматически поймет, что эти предприятия могут бронироваться", – рассказал он.

Предприниматели смогут управлять списком работников, которых нужно забронировать. Заявки будут подписываться с помощью электронной подписи.

"Далее почти все, что можно автоматизировать, мы автоматизировали. За короткий период времени, я думаю, это будет в часах – не больше суток, люди будут получать бронь", – отметил Федоров.

За это время будет происходить взаимодействие с реестром "Оберег", система будет проверять данные о работниках, которых нужно забронировать, и будет придавать новый статус.

Как сообщал OBOZ.UA, Минцифры тестирует услугу брак онлайн. Три первые пары заключили официальный брак по видеосвязи в приложении Дія. Они испытывали на себе технологию, особенно актуальную для пар на расстоянии.

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