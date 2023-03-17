В Изюме в Харьковской области женщина подорвалась на мине ''Лепесток'', а в Черниговской области на мину наехал тракторист. Фото

На освобожденных от российских захватчиков территориях местные жители часто травмируются или теряют жизнь, наталкиваясь на мины, оставленные врагом. Очередными жертвами минирования оккупантов стала пенсионерка на Харьковщине и тракторист из Черниговщины.

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В пятницу, 17 марта, в Изюме 66-летняя женщина подорвалась на противопехотной мине "Лепесток". Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Женщина наткнулась на противопехотную мину, когда шла по лесу. Ее доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

"Сейчас медики оказывают женщине всю необходимую помощь", – сообщил Синегубов.

Глава ОВА в очередной раз напомнил, что на деоккупированных территориях Харьковщины российские войска оставили много мин и других взрывоопасных предметов. Поэтому нужно воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек.

Кроме того, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в пятницу утром в Ивановской общине на взрывном устройстве подорвался трактор. Водитель госпитализирован.

Вероятно, трактор наехал на противотанковую мину, поскольку рядом с местом подрыва обнаружили еще одну такую.

По информации Чауса, на сегодняшний день в области уже обнаружено и обезврежено более 50 тысяч взрывоопасных предметов.

"Будьте бдительны: не съезжайте с дороги, не передвигайтесь по необследованной территории, особенно, если на ней велись бои", – напомнил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области на противотанковой мини взорвался легковой автомобиль, в котором ехали четыре человека. Все они погибли на месте.

А в Киевской области во время полевых работ на противотанковой мини взорвался трактор. В результате взрыва техника получила серьезные повреждения, но, к счастью, тракторист уцелел.

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