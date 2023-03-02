В Харьковской области авто подорвалось на мине, погибли четверо мужчин: детали трагедии

В Харьковской области на противотанковой мине подорвался легковой автомобиль, в котором ехали четыре человека. Все они погибли на месте.

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Трагедия произошла в четверг, 2 марта, на территории Изюмского лесного хозяйства вблизи села Спиваковка. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В автомобиле находился работник лесничества и еще трое мужчин. Все они разного возраста и для всех эта поездка стала последней в жизни. Им навсегда осталось 21, 39, 43 и 54 года.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал Олег Синегубов.

В то же время глава ОВА в очередной раз подчеркнул, что минная опасность в Харьковской области остается очень высокой. Российские оккупанты, отступая, оставили сотни мин в лесах и лесополосах области. Поэтому поездка или прогулка по этим территориям до их полного разминирования может стоить жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Херсонской области двое мирных жителей взорвались на российской мине, когда обрабатывали свое поле. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

В Киевской области с начала деоккупации правоохранители зафиксировали 25 случаев подрыва граждан на минах (по состоянию на начало февраля-2023). Кроме того, в результате детонирования вражеских боеприпасов было повреждено 25 единиц техники.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой обозначены потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами.

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