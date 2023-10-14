В каких условиях украинцам начнут вручать электронные повестки: объяснение адвоката

В Украине идет общая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Под нее подпадают все граждане Украины от 18 до 60 лет, которые способны выполнять свой военный долг.

Сейчас повестка считается врученной, если в ней лично расписался тот, кому ее издали. А в каких условиях украинцам начнут вручать электронные повестки, пояснил адвокат Андрей Межирицкий.

По его словам, чтобы посылать эти повестки не в бумажном, а в электронном формате, нужно изменить законодательные нормы по мобилизации и службе в армии.

"Для того, чтобы посылать повестки в электронном виде – для этого нужны изменения в законодательстве о мобилизации и военной службе. В таком случае это вполне возможно. Это может быть по аналогии с судебной повесткой. Что касается последней, то четко прописано, что человек сообщен. должным образом, когда получила повестку в суд в электронном виде", – объяснил он.

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Юрист также добавил, что судебная и адвокатская практика говорит о том, что в Украине очень часто отменяют штрафы из-за неявки в военкомат по повестке. Он уточнил, что территориальным центрам комплектации и социальной поддержки следует доказать, что документ был вручен правомерно.

"ТЦК не всегда правы. Надо доказать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом. Очень много решений, когда суды отменяли штрафы за неявку по повестке", – сказал Межирицкий.

Следует отметить, что в Украине в военное положение сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право вручать повестки на улицах, блокпостах, в общественных местах, по месту жительства, работы и т.д. Однако проверять документы граждан они не уполномочены.

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