В каждом по 75 кг взрывчатки: в ГУР показали дальнобойные дроны, атакующие военные объекты россиян. Видео

Украинские разведчики показали дальнобойные дроны, которые используются для ударов по военным целям на территории России. Каждый дрон способен переносить 75 килограммов взрывчатки, что делает их мощным оружием в борьбе против агрессора.

Видео дня

Соответствующий сюжет опубликовала пресс-служба ГУР МО. В репортаже командир группы операторов ГУР МО Украины рассказал о сложном и тщательном процессе подготовки к каждой миссии.

В частности, разведчики анализируют цели, пути их достижения, а также оценивают работу вражеских средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

"Подготовка проводится в несколько этапов. Прежде всего, мы анализируем цели, возможность долета до них, анализируем ПВО, средства радиоэлектронной борьбы врага, чтобы найти коридоры, как пройти. Последний год это делать очень сложно, но все равно получается", – объяснил командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины.

С начала полномасштабной войны применение ударных БПЛА значительно усовершенствовалось. По словам разведчиков, их группа была среди первых, кто запускал дальнобойные дроны.

"Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны и находившиеся до них. Мы можем видеть динамику – сейчас мы можем поражать цели на 2000 км", – отметил разведчик.

Напомним, через тысячу дней полномасштабной войны с Россией у Украины есть собственные дальнобойные возможности. Цели на территории РФ уже поражают дальнобойные дроны украинского производства, на подходе – все больше ударов "длинными" украинскими ракетами "Нептун", а недавно россиянам стоит бояться еще и американских ATACMS.

Правительство Швеции выделит средства на производство украинских дальнобойных беспилотников по "датской модели". Совместные действия были согласованы с министром обороны Полом Йонсоном во время рабочего визита Рустема Умерова в Швецию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!