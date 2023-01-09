'В каждый город заезжали': оккупант пожаловался, что госпитали в России переполнены ранеными захватчиками. Перехват

Российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. В связи с этим госпитали в России переполнены ранеными захватчиками.

Видео дня

Об этом один из оккупантов рассказал в телефонном разговоре с товарищем. Соответствующий аудиоперехват опубликовал Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Тут короче в госпитале нах..и как в тюрьме, понял? Как на срочке, братуха – ни выйти, ни зайти короче нах..и, понял? Во-первых, повезли короче нах..й… три дня в госпиталь нах\..й по всей России, понял? В каждый город заезжали нах..й… все госпитали переполнены нах..й… короче пиз..ец, братан", – сказал раненый захватчик.

Напомним, российский оккупант из числа частично мобилизованных рассказал своему другу из России об интересной тактике российского командования. Командиры ВС РФ пускают пехоту впереди танков, а когда та пытается отступать – расстреливают ее этими танками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рядах российских оккупационных войск наблюдается значительная нехватка кадров. Поэтому даже тех захватчиков, которые получили ранения, прямо из госпиталей снова бросают на передовую.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!