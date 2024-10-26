В Керченском проливе разбился российский вертолет: первые подробности

В Керченском проливе произошла катастрофа с российским вертолетом. Впрочем, конкретная информация о типе вертолета противоречива, поскольку сообщения несколько раз менялись.

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Сначала речь шла о Ка-27, позже – о Ка-52. Об этом пишет пропагандистский Telegram-канал FighterBomber.

Сначала Fighterbomber сообщил, что катастрофу потерпел вертолет Ка-27, принадлежащий к Морской Авиации России. Отмечалось, что предварительной причиной инцидента мог стать отказ авиационной техники.

Однако впоследствии сообщение было удалено, а на его месте появился новый пост, где речь уже шла об аварии вертолета другой модели — Ка-52

Впоследствии и это сообщение исчезло, и канал опубликовал еще одно сообщение, в котором говорится о "катастрофе вертолета", без указания на конкретный тип.

Что известно о вертолетах Ка-27 и Ка-52?

Ка-27 — это советский многофункциональный корабельный вертолет, предназначенный для противолодочной обороны. Он может базироваться на кораблях, обнаруживать подводные и надводные цели, передавать данные на береговые пункты и атаковать вражеские объекты с помощью бортовых поражений.

Ка-52 – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя. Первый летный прототип вертолета Ка-52, получивший бортовой №061, был переоборудован к началу ноября 1996 года из серийного Ка-50.

Как сообщал , российские пропагандисты заявили о потере истребителя-бомбардировщика Су-34. По предварительным данным, вражеский самолет был уничтожен в ночь на 12 октября.

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