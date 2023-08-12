В Киев прибыл начальник Штаба обороны Британии: Залужный рассказал о визите на пункт управления

12 августа в Киев прибыл начальник Штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин. Его встретил и сопровождал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который пригласил коллегу на один из пунктов управления.

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Об этом сам генерал Залужный рассказал у себя на Telegram-канале. Он указал, что у него было много поводов для беседы с представителем армии Соединенного Королевства.

"Я ознакомил Радакина с текущей ситуацией на поле боя. Рассказал в деталях подробности наших наступательных и оборонительных действий. Обсудили насущные нужды украинского войска", – указал командующий украинским войском.

Залужный сердечно поблагодарил коллегу за неустанную поддержку Британией нашей страны в условиях кровопролитной войны, развязанной Россией. Украина заручилась поддержкой союзников и готова и дальше бороться за свое будущее, опираясь на надежных партнеров и их практическую поддержку.

Напомним, что Радакин оценил стратегию Сил обороны в рамках контрнаступления. По высказыванию адмирала, сейчас наши защитники активно применяют стратегию "истощения, растягивания и нанесения ударов". Цель состоит в прорыве обороны российских оккупационных войск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне СНБО рекомендовал Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях (после прохождения ими проверки СБУ).

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