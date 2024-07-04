В Киев прибыл с визитом начальник Генштаба Вооруженных сил Польши: подробности. Фото

В четверг, 4 июля, в Киев прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула. Он провел переговоры с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

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Об этом сообщили в соцсети Х Генштаба Польши и в Telegram украинского военачальника. Рабочий визит начался с возложения цветов к Стене памяти погибших украинских защитников.

"Это еще одна важная встреча между двумя командующими, которая демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии", – отметили в польском Генштабе.

Сырский подчеркнул, что Польша является надежным партнером Украины с самого начала полномасштабного вторжения России.

"Ценим военно-техническую помощь и дипломатическую поддержку Польши. Благодарны также за оказание помощи в подготовке наших подразделений, которые уже встали на защиту государства", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне Польша объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина. Это первое реальное подразделение такого рода.

– Германия и Польша договорились сотрудничать над усилением военной помощи Украине. По результатам межправительственных консультаций в Варшаве был принят "Польско-немецкий план действий".

– Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил убеждение, что лучшим сценарием окончания войны в Украине является не переговоры с Россией, а увеличение Киеву военной помощи, чтобы страна смогла отвоевать все захваченные оккупантами территории. Агрессор должен понять – победить он не сможет.

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