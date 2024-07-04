'Путин может завершить эту войну за 5 минут в одиночку': Сикорский призвал не подталкивать Украину к переговорам с Россией

Самым лучшим сценарием окончания войны в Украине являются не переговоры с Россией, а увеличивание Киеву военной помощи, чтобы страна могла отвоевать все захваченные оккупантами территории. Агрессор должен понять – победить он не сможет.

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Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время геополитического диалога под эгидой издания Foreign Policy в среду, 3 июля, передает Укринформ. Глава польского внешнеполитического ведомства напомнил, что российский диктатор Владимир Путин может остановить войну за пять минут.

Для этого ему стоит отдать приказ министру обороны страны-агрессора на вывод из Украины всех войск. В то же время у Украины нет возможность окончить войну так.

"Но мы не должны говорить Украине, что делать, пока они (украинцы. – Ред.) не вернут все оккупированные территории. Потому что то, что россияне делают на этих оккупированных территориях, мы бы не стали терпеть в наших странах", – сказал Сикорский.

Глава МИД Польши добавил, что России нельзя верить, ведь в 2004 году Путин поставил подпись под двусторонним соглашением с Украиной и теперь сам же его нарушает.

"Если вы говорите, мы должны вести переговоры – это значит, что мы должны позволить Путину пренебрегать им же заключенным соглашением и поверить, что он не будет нарушать новое соглашение. По-моему, это не выглядит надежно", – добавил польский чиновник.

Что касается призывов стран Глобального юга к территориальным уступкам со стороны Украины, Сикорский отметил, что Украина имеет право на сохранение международно признанных границ. И даже если власти когда-то решат по-другому, то это будет дело Украины и ее право.

Он напомнил, что Индия, которая пытается навязать Украине переговоры с РФ и уступки, имеет собственные пограничные споры с Пакистаном и Китаем.

"Я не вижу, что в какой-то перспективе Индия намерена уступать собственные территории, несмотря на то, что там продолжаются определенные столкновения на границах и проявления терроризма… Украина имеет право на сохранение международно признанных границ", – подчеркнул он.

Также Сикорский добавил, что война России против Украины, по своей природе является колониальной войной, которая может продолжаться годами, пока Москва не поймет, что начало ее агрессии против соседа было ошибкой.

"Вероятно, россияне уже достигают такого пункта. Но они все еще должны понять неприемлемость цены. Именно поэтому война продолжается, она может занять еще несколько лет. Если она завершится раньше, это будет бонус… Чем быстрее мы убедим Путина, что он не может победить, тем быстрее эта война завершится", – подчеркнул Сикорский.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина отказывается идти на компромиссы с Россией по территориальным уступкам для завершения войны. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак во время ответа на вопросы журналистов относительно заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможном скором прекращении конфликта.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква ранее заявил, что переговоры с РФ можно было бы начать "хоть завтра", но есть принципиальное условие. Для этого страна-террорист должна вывести свои оккупационные войска с территории нашего государства.

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