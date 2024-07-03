У Зеленского заявили, что Украина не пойдет на территориальные уступки России ради прекращения войны

Украина отказывается идти на компромиссы с Россией по территориальным уступкам для завершения войны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время ответа на вопросы журналистов относительно заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможном скором прекращении конфликта.

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Об этом сообщает Reuters. Ермак прибыл в Вашингтон в преддверии саммита НАТО, где одной из главных тем будет война в Украине.

Он отметил журналистам, что Киев готов рассматривать любые предложения по достижению "справедливого мира" в этом конфликте.

"Но мы (не) готовы идти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета", – заявил Ермак.

В ответ на вопрос о том, как Украина воспринимает заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о возможности прекращения войны, Ермак ответил: "Честно говоря, я не знаю. Увидим".

Он добавил, что Украина будет продвигать свои интересы перед новой администрацией США и надеется на продолжение поддержки. По словам Ермака, Украина получила поддержку обеих политических партий в Вашингтоне, а опросы показывают, что большинство американцев остаются сторонниками Украины после двух лет конфликта.

"Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор", – сказал Ермак о президентских выборах в США.

Ранее Зеленский наметил модель переговоров с Россией, на которую может пойти Украина. Он заявил, что единственной возможной моделью переговоров с государством-агрессором Россией является привлечение к этому процессу стран-посредников.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры с РФ можно было бы начать "хоть завтра", но есть принципиальное условие. Для этого страна-террорист должна вывести свои оккупационные войска с территории нашего государства.

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