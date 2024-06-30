О прямых договоренностях речь не идет: Зеленский очертил модель переговоров с Россией, на которую может пойти Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственной возможной моделью переговоров с государством-агрессором Россией является привлечь к этому процессу страны посредники. Примером такой модели являются переговоры в формате Черноморской зерновой инициативы в ходе договоренностей по зерновому коридору.

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На вопрос журналистки The Philadelphia Inquirer Труди Рубин о том, могут ли быть такие обстоятельства, при которых Украина согласилась бы на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, Зеленский сказал: "Можно найти модель, в рамках которой можно находить решения".

"Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с блокирующей рукой России, а мы договаривались с Организацией Объединенных Наций, а также с Турцией. Они со своей стороны взяли на себя ответственность договариваться с нами в трехстороннем соглашении, а затем подписывать с российской стороной. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция", – заявил глава государства.

По его словам, в рамках такой модели посредниками при переговорах с РФ могут выступать страны с разных континентов, в частности, Азии и Африки.

Президент добавил, что представители этих государств могут готовить документы относительно "того или иного кризиса" – территориальной целостности, энергетики или судоходства. Если условия будут устраивать Украину, они могут быть предоставлены России, подчеркнул Зеленский.

Ранее президент рассказал о продолжении работы над мирным планом для Украины. По словам главы государства, после саммита мира Киев работает над тремя главными вопросами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены пленными.

На пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе Зеленский заявил, что для окончания войны Украина и ее партнеры должны создать общий план действий по пунктам Формулы мира. Подготовить такой план необходимо как можно скорее – в ближайшие несколько месяцев, заявил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры с РФ можно было бы начать "хоть завтра", но есть принципиальное условие. Для этого страна-террорист должна вывести свои оккупационные войска с территории нашего государства.

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