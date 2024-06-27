Зеленский: мы не хотим, чтобы война длилась годами, план ее завершения нужен как можно скорее

Чтобы остановить войну, Украина и ее партнеры должны создать совместный план действий по пунктам украинской Формулы мира. Это станет следующим шагом после проведения первого Саммита мира, и подготовить такой план нужно как можно быстрее – в ближайшие несколько месяцев.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе в четверг, 27 июня. Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы война длилась долгие годы.

"Мы предложили всем лидерам собраться на первой встрече. Это было очень тяжело – собрать в одном месте столько стран из разных континентов. Сейчас нам нужны следующие шаги. Следующие шаги – это работать над планом по каждому кризисному пункту этой войны, которую Путин принес в нашу страну. И мы должны приготовить этот план в течение месяцев", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины нет много времени, поскольку каждый день теряет жизнь своих граждан.

"Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет. Мы хотим приготовить этот план как можно скорее", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Европейский Союз в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров стран блока подписали двустороннее соглашение о безопасности. Это соглашение закрепило обязательство всех 27 государств-членов ЕС оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри. Соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Брюссель, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Это соглашение охватывает поставку Украине оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.

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