У Зеленского заявили, что переговоры с РФ можно было бы начать 'хоть завтра', но есть принципиальное условие

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры с РФ можно было бы начать "хоть завтра", но есть принципиальное условие. Для этого страна-террорист должна вывезти свои оккупационные войска с территории нашего государства.

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Об этом Жовква сказал в комментарии украинским СМИ. Так, он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность начать переговоры с Россией в кратчайшие сроки, если будут выведены все войска с территории Украины.

Но заместитель руководителя ОПУ констатировал отсутствие каких-либо положительных сигналов от России по этому вопросу.

"Мы хотим провести второй Саммит мира до конца года. Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира. Но мы точно не хотим мира на основе так называемого российского признания реальности, как они об этом говорят", – заявил он.

Жовква добавил, что Украина планирует организовать второй саммит мира до конца текущего года. Он отметил важность не затягивать процесс миротворческих инициатив и отметил, что Украина отвергает любые условия, направленные на признание незаконных российских условий.

Относительно возможности проведения Саммита мира до ноября, когда состоятся президентские выборы в США, Жовква отметил, что хотя этот аспект важен, основным фактором является интенсивность работы в тематических группах. Он также подчеркнул роль Швейцарии в удачной организации первого Саммита мира и отметил, что второй Саммит может состояться в одной из стран Глобального Юга, что было бы логическим продолжением предыдущей локации в Европе.

"У нас есть ряд стран, и могу сказать с большой долей вероятности, что такой саммит может состояться в одной из стран Глобального Юга. И это было бы логично, потому что первый саммит состоялся в европейском государстве, в нейтральной Швейцарии. Теперь, по логике событий, этот саммит должен состояться в одной из стран Глобального Юга. Это будет живой процесс", – заявил он.

Заместитель руководителя Офиса президента также призвал страны, поддерживающие идею мира, активно работать над этой инициативой и подтвердил, что у Украины уже есть некоторые потенциальные варианты местонахождения второго Саммита мира, о чем продолжается обсуждение с другими странами.

"Нам нужны страны, которые готовы, если надо, очень жестко разговаривать с Российской Федерацией, говорить "нет", потому что язык российских ультиматумов закончился. Сейчас будет говорить общий голос мирового сообщества. На нашей стороне по итогам саммита уже большинство стран мира. И эта список будет точно расти. Поэтому каждая страна, которая хочет активно участвовать в этом процессе, должна четко определить свою позицию", – сказал Жовква.

Напомним, 15-16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии прошел первый Глобальный саммит мира по инициативе Украины. Участие в нем приняли делегации из 92 стран и 8 мировых организаций. Итоговое коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и 4 организации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения войны.

– Украина уже готовит второй Глобальный саммит мира, участие в котором может принимать и страна-агрессор Россия. Это будет возможно при условии, что РФ не будет диктовать свои условия, а будет слушать, что ей говорят другие государства.

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