'Поддержка Украины непоколебима': в Киев прибыла двухпартийная делегация Конгресса США

В Киев 22 апреля прибыла делегация Конгресса США, в которую вошли члены Республиканской и Демократической партии. В составе делегации – члены Палаты представителей Томас Кейн, Билл Китинг, Мадлен Дин и Натаниэль Моран.

О визите сообщили в посольстве США в Украине. Также было опубликовано фото прибытия делегеации на железнодорожный вокзал Киева.

В посольстве заявили, что приезд конгрессменов стал напоминанием о непоколебимости американской поддержки Украины.

"Посольство США в Киеве радостно приветствует сегодня двухпартийную делегацию Конгресса США – членов Палаты представителей Томаса Кейна, Билла Китинга, Мадлен Дин и Натаниэля Морана. Ваш визит является еще одним напоминанием о том, что наша поддержка Украины непоколебима", – сообщили в посольстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля Палата представителей США 311 голосами поддержала пакет помощи Украине на более 60 млрд долларов.

В минобороны США заявили, что им понадобится менее недели для поставки первой части на фронт в Украину. Там ожидают голосования в Сенате, который во вторник должен утвердить решение.

В ЕС выразили готовность также предоставить крупную помощь Украине, а успешное голосование в Конгрессе США назвали четким сигналом для Кремля.

В РФ принятие в США закона о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню цинично назвали "вмешательством во внутренние дела". В частности, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская поддержка якобы только "усилит мировые кризисные явления".

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