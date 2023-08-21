В Киеве некуда было надеть вышиванку, поэтому решил организовать Мегамарш: на фронте погиб украинец Андрей Бабинский

На фронте возле села Червона Криница Ореховского района Запорожской области погиб старший солдат, боевой медик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Бабинский. 8 августа он попал под обстрелы кассетными снарядами.

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Андрей был автором и организатором Мегамарша вышиванок, который с 2008 года из акции, куда пришли четыре человека, превратился в марш тысяч украинцев.

Мы собрали воспоминания друзей и единомышленников Андрея Бабинского. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Он не очень любил публичные выступления

Юлия Капшученко, одна из соорганизаторов Мегамарша вышиванок, вспоминает, что на Марш пришла в 2008 году. Это было третье мероприятие.

"Этот марш был достаточно многочисленным, если сравнивать его с первым, куда пришли четыре человека. А на второй вообще двое. В 2008 году нас было уже 30. Первые марши проходили осенью, потом Андрей перенес их на весну, немного раскрутил и люди начали подтягиваться.

Андрей тогда произвел на меня положительное впечатление. Он был очень светлым, непосредственным, оригинальным, честным. С ним было легко и просто. Тогда все пришедшие на марш решили присоединиться к этому движению", – рассказывает Юлия.

По словам Юлии, идея такого Мегамарша вышиванок пришла Андрею, когда он поступил на первый курс Национального авиационного университета. Еще на выпускной в школе в Черновицкой области он купил себе вышиванку. А когда приехал в Киев, то ему некуда было ее одевать. И вот он решил организовать столь грандиозный марш.

"Он не очень любил публичные выступления. Но поскольку он всегда хотел многое делать, организовывать – кроме марша он участвовал в квартирниках, лагерях – ему приходилось общаться с людьми. Выступать, давать комментарии. И он выкручивался – был немногословен, но говорил оригинально и по существу", – вспоминает Юлия.

Она рассказывает, что их компания готовила очередной марш в День Киева. И поскольку в этот день проходит много разных мероприятий, они решили сделать флешмоб – построить людей в вышиванках в форме букв слова "Київ". Таким образом, еще и поздравить город с его днем.

"Андрей тогда взял и нарисовал пальцем на планшете макет – как все это должно выглядеть. Мы по кирпичам на Софийской площади смотрели, кто и где должен стоять. И когда в тот день я сверху наблюдала за тем, как все это происходит, координировала процесс, то заметила, что люди встали точно так же, как он тогда нарисовал это на планшете", – говорит Юлия.

Андрей окончил университет по специальности, связанной с биологией, и несколько лет работал в Институте биологии НАН Украины.

Он особо не рассказывал, чем занимался. Юля вспоминает, что некоторое время она тоже работала недалеко от этого института, и иногда они встречались после работы: "Он все время шутил, что сотрудничал с лягушками. Проводил там какие-нибудь эксперименты, изучал".

Умел видеть красивое во всем

Сергей Позивайло сейчас на фронте. Он друг погибшего Андрея Бабинского и соорганизатор Мегамарша. Он рассказывает, что познакомился с Андреем в 2012 году. Эти десять лет знакомства стали целой жизнью.

"Тогда мы компанией поехали с палатками на озеро. Многие люди мне не были знакомы, среди них был и Андрей. Но через полдня мы уже чувствовали, что мы знакомы много лет", – говорит Сергей.

Он также вспоминает, что на первый Мегамарш пришло всего четыре человека. И один из них был Максим "Непейпиво" Михайлов, он также погиб на фронте. А уже в 2014 году Мегамарш в Киеве собрал около 5000 человек.

Марши проходили во многих областных центрах Украины, а также в Великобритании, США, Канаде, Дании. В 2012 году даже в России. Таким образом, этот Марш собрал вокруг себя большой круг патриотической молодежи.

Сергей вспоминает, что они с Андреем учились в одном университете, но во время учебы не пересекались.

"Андрей был научным сотрудником, исследовал какие-то противораковые препараты. Он интересовался историей, любил музыку, фильмы. Он всегда знал, что включить под настроение: какой-то альбом Rolling Stones или откопать забытую песню Яремчука. Находил интересные короткометражки или старые фильмы. Он умел видеть красивое везде, жил со вкусом и делился этим вкусом жизни со всеми.

Таким он был незаурядным, иногда немного абсурдным, всегда веселым, легким на подъем, галантным, сентиментальным. Он мог взять в горы чемодан на колесиках, несколько галстуков и рубашек, но не захватить ложку. Но когда ты в горах замерз, в его чемодане всегда достаточно теплой одежды на двоих.

Гибель Андрея – огромная потеря для всех нас, его семьи, девушки. Его юмора, настроения, легкости нам не будет хватать", – делится Сергей.

Мечтал провести победный Мегамарш

Елена Базиливская, подруга и соорганизатор Мегамарша, познакомилась с Андреем Бабинским в сентябре 2009 года как раз на четвертом Мегамарше в вышиванках. Она тогда поступила в университет и переехала в Киев.

"Но событие я увидела еще в школе. Тогда я очень активно искала патриотическую среду, которой не хватало, казалось бы, в довольно украинском, полностью украиноязычном городке на Житомирщине, но с такими советскими откликами. Поэтому в 2008 году, когда проходили первые марши, я уже знала, что там буду.

Так получилось, что Андрей создал мощную патриотическую тусовку в Киеве и популяризировал вышиванку и вообще все украинское, когда это еще далеко не было мейнстримом, а на Андреевском, помню, нам могли вслед еще и крикнуть "фашисты".

На первый марш пришло всего четыре человека. Я знала двух из них, и их уже убили россияне. Это Максим "Непийпиво", который хорошо делал "бавовну" и на российской территории, и на временно оккупированной, и Андрей, который писал, что занимается "обжигом проклятых земель", – вспоминает Елена.

Она присоединилась к движению и стала соорганизатором Мегамарша.

"Тогда и Киев, и Украина были другими. А Андрей действительно был одним из первых, кто создавал моду на все украинское. Мегамарш объединял молодых людей, многие сегодня в ВСУ стали волонтерами. Наши марши интересовали прохожих, распространяли украинскую песню. .Там были популярны сегодня песни "Красная калина" или "Сродились мы большого часа", и лозунги "Слава Украине!" Героям слава".

Мегамарш проходил в Киеве, на него приходило несколько десятков человек, потом несколько сот, потом несколько тысяч. Марш проходил и в Крыму. Андрей мечтал провести Мегамарш в Крыму по его возвращении с фронта. И еще мечтал провести победный Мегамарш.

В одной из наших мегамаршевских переписок он написал такое сообщение: "Как прочитал под одним из фото "Непийпива", "жизнь продолжается, идет война", поэтому следующий марш как никогда актуален", – продолжает Елена.

Андрей был многогранен и легок на подъем, занимался многими делами. Кроме Мегамарша вышиванок организовывал патриотические квартирники, толоки, вылазки на природу, приобщался к организации "Ше феста": организовывал логистику и ночь украинского кино, работал в институте, помогал в отдельных активностях общественной сети "Опора" (был наблюдателем).

Он просто брал и делал, не ожидал благоприятных обстоятельств или чтобы все было идеально. Также он умел объединять вокруг себя разных людей.

Он сумел создать очень мощное сообщество, большая часть которого дружит до сих пор, а некоторые даже поженились. Столько, сколько сделал Андрей, люди никогда не сделают за 100 лет. Есть люди, которым недостаточно смерти, чтобы исчезнуть. Его многие любят, его дело живет, и мы обязательно с друзьями проведем победный Мегамарш в вышиванках, как хотел Андрей. Это очень важно продолжать дело Андрея заниматься "выжиганием вражеской земли", причем и у нас следует выжигать "русский мир" и распространять украинское", – подводит итог Елена.

У Андрея в Киеве осталась невеста. Мама и старший брат живут в его родных Сокирянах. Там же похоронили и Андрея.

Друзья собирают воспоминания Андрея, которыми приглашают делиться в социальных сетях и отмечать страницы Мегамарша в вышиванках.