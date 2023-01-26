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В Киеве из-за вражеской ракетной атаки один человек погиб, два ранены. Фото

Анна Паскевич
War
1 минута
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В Киеве из-за вражеской ракетной атаки один человек погиб, два ранены. Фото

В Киеве утром 26 января прогремели взрывы. Вследствие российской ракетной атаки один человек погиб, еще два пострадали.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, ракета попала в нежилую застройку в Голосеевском районе.

Раненые были госпитализированы, рассказал мэр. В Киевской городской военной администрации уточнили, что в Голосеевском районе упал фрагмент ракеты. Погибшим является 55-летний мужчина.

Кроме того, Кличко сообщал о взрывах в Днепровском районе столицы.

Взрывы прозвучали во время масштабной воздушной тревоги, которая была объявлена в 07:45.

В Киеве из-за вражеской ракетной атаки один человек погиб, два ранены. Фото
В Киеве из-за вражеской ракетной атаки один человек погиб, два ранены. Фото
В Киеве из-за вражеской ракетной атаки один человек погиб, два ранены. Фото
В Киеве из-за вражеской ракетной атаки один человек погиб, два ранены. Фото
В Киеве из-за вражеской ракетной атаки один человек погиб, два ранены. Фото
В Киеве из-за вражеской ракетной атаки один человек погиб, два ранены. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Россия устроила новую массированную ракетную атаку против Украины. На Одесщине вследствие прилета повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. Также о взрывах сообщили на Винниччине.

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