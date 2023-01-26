В Киеве из-за вражеской ракетной атаки один человек погиб, два ранены. Фото

В Киеве утром 26 января прогремели взрывы. Вследствие российской ракетной атаки один человек погиб, еще два пострадали.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, ракета попала в нежилую застройку в Голосеевском районе.

Раненые были госпитализированы, рассказал мэр. В Киевской городской военной администрации уточнили, что в Голосеевском районе упал фрагмент ракеты. Погибшим является 55-летний мужчина.

Кроме того, Кличко сообщал о взрывах в Днепровском районе столицы.

Взрывы прозвучали во время масштабной воздушной тревоги, которая была объявлена в 07:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Россия устроила новую массированную ракетную атаку против Украины. На Одесщине вследствие прилета повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. Также о взрывах сообщили на Винниччине.