В Киеве утром прогремели новые взрывы: ПВО работала по целям

Утром в воскресенье, 3 ноября, в Киевской области продолжили раздаваться взрывы на фоне российской дроновой атаки. На подступах и в пригороде столицы уничтожали вражеские цели, произошло падение обломков в нескольких местах.

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Об этом сообщили в Киевской областной и городской военных администрациях. С вечера над регионом уже уничтожили несколько дронов, падение обломков тоже привело к возгоранию.

"Атака вражеских БПЛА продолжается. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – заявили в ОВА после 05:30.

Такой же призыв повторил жителям столицы начальник КГВА Сергей Попко. Позже он отметил, что в результате атаки российских ударных дронов по Киеву зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе.

"Предварительно, есть информация о пожаре. Данные о масштабе возгорания, разрушениях или пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Шевченковском районе, куда был вызов экстренных служб, пожара не обнаружили, пострадавших тоже нет.

Как сообщал OBOZ.UA, очередная российская воздушная атака на Украину началась еще с вечера 2 ноября. В Киеве после взрывов вспыхнули несколько пожаров в Голосеевском районе, где на открытой местности упали обломки сбитых "Шахедов".

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