В Киеве в результате российских обстрелов погибла молодая врач родом из Тернопольщины. Фото

В Киеве в результате российской ракетной атаки 8 июля погибла врач клиники Adonis, акушер-гинеколог Светлана Поплавская. Без мамы осталось трое детей.

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Трагическое известие сообщили в Facebook одноклассник медика Роман Яриш, а также волонтер Ирина Царюк. Светлана была родом из пгт. Микулинцы Тернопольской области училась в Харьковском национальном медицинском университете по специальности "Гинекология". Женщина посвятила медицине 16 лет своей жизни.

В медицинском центре Adonis Поплавская работала врачом акушер-гинекологом, УЗИ-специалистом, консультантом по сексологии.

Коллега погибшего врача Светлана Кузичева рассказала в Facebook, что Светлане весь день не могли дозвониться после того, как произошла атака. Женщина вспоминает, что она была отличным человеком и мамой.

"Не могу в это поверить, мы целый день не могли до нее дозвониться. Светлая память, ты теперь ангел. Ненависть к россиянам не знает границ", – написала Кузичева.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские террористы ракетным ударом по Кривому Рогу 8 июля убили украинку Оксану Довбню-Остапенко. В момент вражеских обстрелов женщина была на работе.

– Аналитики интернет-сообщества Molfar установили, что в атаке на детскую больницу "Охматдет" и другие города Украины 8 июля 2024 участвовали пилоты МиГ и военные из воинских частей 06987. Всего идентифицировано 95 российских военных преступников.

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