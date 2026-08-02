В Киеве в результате российской атаки повреждена мечеть Духовного управления мусульман Украины. Фото

В Киеве в результате массированной ракетной атаки со стороны России в ночь на 1 августа в третий раз была повреждена главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Удар пришелся по центральной улице возле мечети и с тыла здания, что привело к масштабным повреждениям.

Видео дня

Об этом сообщил муфтий ДУМУ Мурат Сулейманов в Facebook. По его словам, святыня уже подвергалась разрушениям во время прошлогоднего удара летом 2025 года и 2 июля этого года.

"В третий раз подряд в результате массированного удара проклятой России пострадала главная мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". Пусть Всевышний Аллах накажет всех причастных к этому преступлению!", – написал он.

Главные истории дня

Он подчеркнул, что мечеть – гражданский объект, куда приходят тысячи мусульман для молитвы, и никаких военных целей поблизости нет. Муфтий также призвал мусульман в российской армии осознать свою причастность к преступлениям Кремля.

"Это тоже на вашей совести. Вы должны это знать, понимать – вы к этому тоже причастны. Вы поддерживаете тирана. Посмотрите, пожалуйста, что делает ваш Путин – мечеть. Какие военные объекты, скажите мне, пожалуйста?!", – подчеркнул Сулейманов.

Российский удар по Киеву

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов. Известно о девяти погибших, по меньшей мере 33 человека получили ранения, среди них — четверо детей.

По словам министра внутренних дел Ивана Выговского, наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком и Соломенском районах. Там повреждено около 20 домов, магазинов, учебное заведение, уничтожены десятки автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущая ракетная атака произошла сутками ранее, в ночь на четверг, 30 июля. В тот день Россия также нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!