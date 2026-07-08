В Киеве в результате российской ракетной атаки был уничтожен склад готовой продукции "Филипп Моррис Украина"

В результате массированной ночной ракетной атаки России по Киеву был уничтожен склад готовой продукции компании "Филипп Моррис Украина".

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации компании, в результате обстрела среди сотрудников жертв и пострадавших нет. Во время воздушной тревоги все сотрудники находились в укрытии в соответствии с утвержденными протоколами безопасности, что позволило избежать человеческих жертв.

В настоящее время компания проводит оценку масштабов материального ущерба, нанесенного в результате российской атаки.

В "Филипп Моррис Украина" также сообщили, что, несмотря на потерю складских мощностей, уже осуществляется оперативная перенастройка логистических процессов. Благодаря заблаговременной диверсификации цепочек поставок компания ожидает, что поставки продукции клиентам будут осуществляться без перерывов.

В пресс-службе подчеркнули, что компания продолжит выполнять все свои обязательства перед государством, партнерами и контрагентами. В настоящее время команда работает над ликвидацией последствий российского обстрела и обеспечением непрерывности бизнес-процессов.