В Киевской области обломки ракет и дронов повредили дома и упали на кладбище: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото

Россия 30 августа устроила комбинированную атаку на Украину. Киевщину захватчики атаковали дронами-камикадзе и ракетами, работала ПВО.

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В результате атаки дронов и падения обломков сбитых ракет повреждения в ряде населенных пунктов получили частные дома, двухэтажное нежилое здание, а также кладбище. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Последствия ночной атаки оккупанта фиксируют полицейские Киевщины. В одном из районов области в результате падения обломков ракет повреждены частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших. Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, где произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить работникам ГСЧС", – отметил Небытов.

Также он сообщил, что в еще одном населенном пункте региона в результате атаки дронов-камикадзе повреждено двухэтажное здание. Там вспыхнул пожар. Сторож не проигнорировал уведомление о тревоге и прошел в укрытие, что спасло ему жизнь.

"В очередной раз призываю граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а своевременно проходить в бомбоубежища, от этого зависит ваше здоровье и жизнь", – написал Небытов.

По данным главы полиции Киевщины, разрушения в одном только районе области получили более шести жилых домов, пострадали гражданские.

"Более 6 частных домов повреждено в результате падения обломков ракет и шахедов еще в одном из районов Киевской области. Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений. Разрушений получили и гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля", – рассказал Небытов.

Он добавил, что из-за атаки агрессора повреждены частные дома и еще в одном из районов Киевщины. Повреждены кровля, окна. Также произошло возгорание травяного настила, которое спасателям удалось оперативно локализовать.

"На местах падения обломков работают экстренные службы. Полицейские проводят осмотр и фиксируют последствия ночного вражеского удара. Спасибо нашим силам ПВО за эффективное уничтожение смертоносного оружия РФ", – отметил Небытов.

На местах падения обломков работают правоохранители.

По данным Главного управления ГСЧС, в результате массированной атаки врага и работы ПВО в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевской области возникли пожары и разрушения жилых домов, возгорание травяного настила.

"На ликвидацию последствий вражеских обстрелов в общей сложности привлекались 35 сотрудников личного состава ГСЧС и 8 единиц специальной техники. Все пожары успешно ликвидированы", – рассказали спасатели.

Напомним, тревога начала распространяться по Украине после полуночи. Она продолжалась всю ночь. По состоянию на 5 часов утра "покраснели" практически все регионы нашего государства.

Взрывы были слышны в Черкасской и Киевской областях: там сработало ПВО.

Отбивались от атаки утром 30 августа и в Киеве. Там, по сообщениям местных властей, обломки упали в двух районах столицы, Дарницком и Шевченковском – в обоих случаях на нежилые здания, в частности, ТЦ. В Шевченковском районе также в результате падения обломков произошло возгорание на открытой местности.

Погибли два охранника предприятия в Шевченковском районе. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.