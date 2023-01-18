В ночь на 18 января во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области прозвучал мощный взрыв, его слышали практически во всех уголках населенного пункта. По предварительным данным, "бавовна" посетила дом местных предателей, где расквартировались российские оккупанты.

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У врага есть раненые и погибшие. Об этом пишет местное издание "Риа Мелитополь".

"Нынешняя ночь выдалась неспокойной для предателей и оккупантов. От взрыва проснулось добрая половина поселка. На этот раз "бавовна" "постучалась" в дом ярых приверженцев "рассия, приди", семейства Смирновых. По инсайдерской информации, в доме Смирновых квартируются захватчики. Сегодня к ним залетела граната. Взрыв слышал весь центр Кирилловки, где и живут предатели", - сообщили журналисты.

По данным "Риа Мелитополь", у оккупантов вследствие "бавовны" есть потери: погибшие и раненые.

Также журналисты рассказали о семействе предателей, предоставивших свой дом для размещения российских оккупантов.

"Сами Смирновы - достаточно известны в Кирилловке. Семья владеет, в частности, магазином "Ника" в центре поселка. При Украине Смирновы жили, мягко говоря, очень хорошо, богатея день ото дня. Но с приходом России запели по-другому: оказывается для полного счастья им не хватало только оккупации. С первых дней Смирновы всячески приветствовали захватчиков, плотно общались с фейковой мэршей поселка Екатериной Уманец не раз принимали участие в попойках "морской владычицы", - пишет издание.

Напомним, накануне в Белгородской области РФ заявили о "бавовне". Взрывы, по версии местных властей, произошли 16 января на АПП "Шебекино". В России заявили, что вследствие обстрела пять военнослужащих страны-агрессора погибли, еще два получили ранения. Все они якобы были солдатами срочной службы.