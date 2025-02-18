В Кировоградской области вражеский дрон попал в многоэтажку: пострадали мать и двое детей. Фото

В ночь на 18 февраля российские ударные дроны атаковали город Долинская в Кировоградской области. Один из "Шахедов" ударил по многоэтажке.

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Пострадали трое гражданских: мать и двое ее детей. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Сложная ночь для Кировоградщины. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Долинской. Трое пострадавших – мама и двое детей. Им сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась", – отметил чиновник.

Судя по опубликованным им фото, "Шахед" влетел в девятиэтажку на уровне 8 этажа, пробив дыру в стене, и вызвал пожар в по меньшей мере одной из квартир.

Из поражённой "Шахедом" многоэтажки эвакуировали жителей трех квартир. На месте попадания работают все соответствующие службы.

Кроме того, российские дроны атаковали также Кропивницкий район. Там обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее стало известно, что во время ночной атаки дронов 18 февраля в Киеве обломки сбитого БПЛА вызвали пожар на территории предприятия в Святошинском районе. Также горели гражданские автомобили.

Кроме того, накануне россияне дважды атаковали Константиновку дронами. Первый удар враг нанес по сотрудникам ГСЧС, которые везли воду гражданским, во второй раз оккупанты ударили по эвакуационной команде, прибывшей на место для помощи раненым спасателям.

Пострадали два сотрудника ГСЧС, двое полицейских и начальник Константиновской ГВА.

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