В командовании армии РФ назревает конфликт: Шойгу требует взятие Угледара, подразделения оккупантов отказываются идти на штурм – Генштаб

Войска Российской Федерации по состоянию на 18:00 воскресенья, 5 марта, сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском направлениях. В частности, перед захватчиками стоит задача занять Угледар Донецкой области "любой ценой", однако вражеская 155-я бригада морской пехоты отказывается идти на бессмысленные штурмы.

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Из-за этого в высшем военном руководстве Российской федерации назревает конфликт, сообщил в новой сводке 5 марта (375-е сутки полномасштабного вторжения) Генеральный штаб ВС Украины. Так, в феврале-2023 диктатор Владимир Путин присвоил командующему восточным военным округом Рустаму Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155-й бригады на Угледарском направлении. Сейчас министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

По информации наших военных, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова участвовать в бессмысленном наступлении, в которое их отправляет бесталанное руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВСУ без какого-либо обеспечения и подготовки.

При этом враг и дальше нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирных жителей, пытается уничтожить критическую инфраструктуру страны.

За текущие сутки (на 18:00 воскресенья) противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза ракетных ударов врага остается высоковероятной по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено.

За сутки российские силы открывали огонь из минометов и артиллерии по населенным пунктам Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Студенок, Строительное, Волковка, Атинское, Искрисковщина, Волфино и Садки Сумской области; Бударки, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терново и Дворичанское Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки на Луганщине. Совершил артобстрелы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмов Бахмута и окрестных сел. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григорьевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки, Каменки, Северного, Победы, Марьинки Донецкой области. Обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, в том числе Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, но на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское, Запорожской области; Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления врага.

Как писал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки (4 марта) украинские воины ликвидировали еще 930 российских оккупантов, безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 153 120 человек.

– Сколько военной техники противника сожгли Силы обороны – читайте в сводке Генштаба ВСУ по ссылке.

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