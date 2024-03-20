В комбинезонах пытались преодолеть лиман: в Одесской области пограничники поймали группу мужчин, которые хотели бежать из Украины. Видео

В Одесской области пограничники поймали восемь мужчин, которые пытались пройти через Кучурганский лиман, чтобы сбежать из Украины. Нарушители были одеты в защитные комбинезоны.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Правоохранители установили личности организаторов и сообщили им о подозрении.

Как сообщается, по соответствующему маршруту в Одесской области мужчин вели двое организаторов. За помощь в пересечении границы они требовали по $5300 с каждого своего "клиента". Часть этой суммы, а именно $1000, мужчины должны были перечислять на криптокошелек.

Двум организаторам незаконной схемы было сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. А на уклонистов были составлены административные протоколы.

Как писал OBOZ.UA, ранее пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся переплыть Тису в детских надувных жилетах. Чтобы попасть в Венгрию, они воспользовались "услугами" переправщика, заплатив по тысяче евро.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разоблачили в Украине еще целый ряд преступных схем, с помощью которых военнообязанные граждане избегали мобилизации. Примечательно, что среди фигурантов оказались три работника медучреждений и адвокат.

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