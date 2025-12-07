В Константиновке мужчина возвращался с похорон брата, который погиб от БПЛА, и сам попал под атаку

Едва выжил после атаки FPV-дрона мужчина в Константиновке, когда возвращался с похорон родного брата. Трагедия произошла в прифронтовом городе в момент, когда он шел домой после церемонии прощания. Вражеский беспилотник догнал его на улице и ударил почти в упор.

По информации официального Telegram канала сводной бригады Хищник при Департаменте патрульной полиции, на мужчину вышел FPV-дрон, который преследовал его несколько секунд. В сообщении обнародовали слова пострадавшего о том, что он услышал характерный звук сзади и инстинктивно бросился бежать, как только понял угрозу. Источник отмечает, что взрыв уже через мгновение был неизбежным, но мужчина успел прыгнуть в сторону, благодаря чему выжил.

Ситуация, которая произошла на улице Константиновки, обнажает механику прифронтовой жизни: люди возвращаются с похорон и по дороге домой снова слышат звук дрона, который гонится за ними. В этом случае именно тот короткий миг, когда мужчина инстинктивно изменил направление, стал решающим.

Бойцы МВГ бригады Хищник были неподалеку и услышали взрыв вместе с криком о помощи. Они отреагировали мгновенно. Реакция нескольких военных спасает человеку жизнь без лишних слов о героизме, просто своевременное действие.

Патрульные нашли мужчину с переломом ноги и многочисленными осколочными ранениями. Они оказали первую помощь, наложили импровизированные фиксаторы, перенесли его в ближайшее укрытие и вызвали эвакуацию. Пострадавшего доставили в больницу. Врачи подтвердили, что состояние стабильное, но лечение будет длительным. Мужчина, несмотря на шок, смог рассказать о моменте атаки и повторил: если бы не прыгнул, то шансов бы не осталось.

В прифронтовых районах подобные истории, к сожалению, случаются чаще, чем хотелось бы. И хотя каждый случай уникален, общий фон один: люди учатся жить с постоянной угрозой и быстро реагировать на малейший звук, который может напоминать об опасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на южном направлении фронта российская оккупационная армия почти вдвое уменьшила применение дронов. Снижение активности БПЛА связано с погодными условиями, в частности с туманом. Однако захватчики по-прежнему предпринимают попытки прорвать украинскую оборону.

