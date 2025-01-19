В конце 2022 года Блинкен настоял, что война в Украине должна продолжаться – NYT

В конце 2022 года тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя и начать работу для переговоров с Россией. По данным СМИ, против этого выступил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

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Об этом заявило издание The New York Times. Якобы в тот момент Блинкен "настоял на продолжении борьбы".

Госсек Соединенных Штатов столкнулся с резкой критикой из-за вывода американских войск из Афганистана. Но "его момент наступил", когда кремлевский диктатор Владимир Путин начал широкомасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

Пока главарь РФ готовился к нападению, Блинкен выступил с речью в Берлине, вспомнив, как президенты Джон Ф. Кеннеди и Рональд Рейган противостояли советской власти, и заявил, что Штаты снова будут защищать "основополагающие принципы международного мира и безопасности".

Днем позже в Женеве он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, предупредив: мол, нападение вызовет "быстрый, суровый и единый ответ".

В NYT назвали это дипломатией с высокими ставками. Журналисты отметили усилия Блинкена для образования коалиции из примерно 50 стран, обязавшихся поставлять оружие для ВСУ или вводить экономические санкции против РФ.

"Блинкен был не столько миротворцем, сколько военным стратегом. Погруженный в детали военной техники и условий боя, он часто выступал против менее склонных к риску чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", – сказано в статье.

Удачной для госсека стала поездка в Киев в мае 2024 года. Тогда он вышел на сцену столичного музыкального клуба, сыграл на гитаре и исполнил Rockin' in the Free World Нила Янга.

"Защита Украины подарила ему настоящий момент рок-звезды", – указали в NYT.

Как писал OBOZ.UA, Энтони Блинкен считает, что мир в Украине должен быть достигнут с позиции силы. Сначала это может быть договоренность о прекращении огня, а уже потом – решение статуса захваченных РФ территорий.

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