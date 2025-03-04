Только начал строить планы на будущее: в Краматорске россияне убили 18-летнего выпускника школы

В Краматорске вечером 1 марта во время российского авиаудара ФАБом погиб 18-летний Николай Яровой. Парень был у друга в гостях, а когда собрался домой и вышел на улицу, то раздался взрыв. Николая откинуло волной внутрь дома, он погиб на месте.

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Строил планы на будущее

Николай Яровой только в прошлом году окончил школу №16 в Краматорске.

Директор школы Людмила Чоста вспоминает, что парень был чрезвычайно настойчивым, он успешно сдал Национальный мультипредметный тест, который был достаточно непростым.

"Помню, администрация города предоставила автобусы, чтобы наши школьники могли добраться в Днепр, где должен был проходить НМТ. Мы были на связи с мамой Николая, знали, как они добрались, поселились, а потом Коля успешно сдал тест. Мы вместе радовались его успехам. Он мечтал, строил планы на будущее, хватался за любое дело, хотел учиться и работать. Уезжать из родного дома не хотел, остался в городе вместе с семьей", – рассказывает руководитель школы.

Парень работал вместе со своим отцом, помогал родителям по хозяйству. Активно участвовал в жизни школы и после окончания учебы часто наведывался туда.

"Он был очень ответственный, трудолюбивый, исполнительный. Если дашь задание, то он будет делать его, пока не справится. И, несмотря на то, что он уже был выпускником, приходил, помогал стулья, парты перенести, учебники", – добавляет Людмила Ярославовна.

Был в гостях у друга

Кроме этого, Коля помогал своему другу Артуру в волонтерском фонде "Волшебники Донбасса". Он всегда пытался быть рядом с друзьями, родными, был честным, никогда не отказывал в помощи.

В тот вечер, 1 марта, около 23:00 Николай был в гостях у друга. Он уже собрался домой, открыл дверь и вышел во двор, когда произошел взрыв. Сильная взрывная волна отбросила его внутрь дома. Николай погиб на месте, его товарищ был ранен.

4 марта в Краматорске родные и друзья простились с Николаем Яровым. У него остались родители и старший брат. Если кто-нибудь захочет помочь семье, то может перечислить средства на карточку 4441111122612983.