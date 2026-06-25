В Краснодарском крае атакована нефтебаза: горят резервуары. Фото и видео
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В ночь на 25 июня на территории Краснодарского края (РФ) было неспокойно. Беспилотники атаковали нефтебазу в станице Полтавской Красноармейского района.
В результате атаки на объекте возник масштабный пожар: горят резервуары. Об этом сообщают мониторинговые и местные Telegram-каналы.
"Станица Полтавская, Краснодарский край: атаковали нефтебазу", – написали в Exilenova+.
В сети также были опубликованы фото и видео последствий удара, а местные жители сообщали, что под атакой оказались два резервуара с нефтью. Впоследствии появилась информация о трех резервуарах, охваченных огнем, один из которых был полный.
Кроме того, на фоне атаки дронов в аэропорту Сочи был введён план "Ковер": приём и вылет самолётов были временно ограничены.
Местные власти подтвердили удары по региону и пожар, который, по их словам, возник якобы в результате падения обломков.
"По словам главы Красноармейского района, пожар начался после падения обломков беспилотника. На месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется", – отмечается в сообщении.
В то же время россияне, проживающие неподалеку от нефтебазы, писали, что предприятие подверглось атаке дронов и ракет, которые даже никто не пытался сбить.
"Какие обломки, да... На фотографиях, размещённых местными жителями, видно как минимум три пожара", – писали в Supernova+.
Что известно об атакованном объекте
"Полтавская нефтебаза" расположена в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края и является одним из важных логистических объектов для хранения и перевалки нефтепродуктов в регионе. Её инфраструктура включает 28 резервуаров с общим объёмом хранения около 15 тысяч кубометров топлива.
Предприятие обеспечивает транспортировку продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом и играет ключевую роль в снабжении топливом сетей автозаправочных станций Краснодарского края и Республики Адыгея. Через этот объект проходят поставки бензина АИ-92 и АИ-95, дизельного топлива, мазута, керосина и сжиженного газа.
Напомним, последняя атака на нефтебазу в станице Полтавской произошла совсем недавно – 16 июня. После ударов на территории объекта также начался масштабный пожар, а над предприятием поднялся огромный столб дыма.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 июня под ударами дронов оказался оккупированный Крым. В результате атаки полностью обесточен Севастополь, перебои с электричеством также возникли в Симферополе. Возле Керчи горел военный городок, также появилась информация о ракетном ударе вблизи аэродрома "Гвардейское", откуда оккупанты запускают по Украине "Шахеды".
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